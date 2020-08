Lampedusa, cittadini infuriati, video condiviso da Salvini: ‘Governo criminale’ (Di lunedì 31 agosto 2020) Gli abitanti di Lampedusa non ce la fanno più. I continui sbarchi di migliaia di immigrati clandestini sull’isola siciliana stanno infatti mettendo a dura prova la loro pazienza. Il centro di accoglienza è ormai al collasso. L’ultimo sbarco di 450 persone ha ulteriormente eccitato gli animi. E la scintilla che potrebbe far scoppiare proteste anche violente potrebbe accendersi da un momento all’altro. In questo quadro drammatico, il leader della Lega Matteo Salvini decide di pubblicare un video sui suoi canali social. Nelle immagini si vedono, e si sentono, alcuni abitanti di Lampedusa urlare tutta la loro rabbia nei confronti delle istituzioni e del governo Conte, accusati di averli abbandonati. La rabbia degli abitanti di Lampedusa contro il governo Dura circa quattro ... Leggi su newspad

matteosalvinimi : Solidarietà ai cittadini di Lampedusa (450 sbarchi con un unico barcone solo questa notte!), a tutti i siciliani e… - matteosalvinimi : Oggi pomeriggio a Lampedusa trasformata in campo profughi d’Europa dal #governoclandestino, proseguono le proteste… - LegaSalvini : I CITTADINI DI LAMPEDUSA PROTESTANO CONTRO SINDACO E GOVERNO: 'BLOCCHIAMO TUTTO! AVETE VENDUTO L'ITALIA!' - VittorioCurro : RT @claudio_2022: Lampedusa, sbarchi senza fine. Cittadini in rivolta: “Chiudete hotspot altrimenti occupiamo il comune” - STELLAMARINA133 : RT @matteosalvinimi: Oggi pomeriggio a Lampedusa trasformata in campo profughi d’Europa dal #governoclandestino, proseguono le proteste dei… -