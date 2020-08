L’allarme di Confcommercio: “Bruciati 1.900 euro di consumi con il lockdown”. In ripresa il turismo (Di lunedì 31 agosto 2020) I nuovi dati di Confcommercio sulla pandemia: “Con il lockdown in Italia bruciati 1.900 euro di consumi”. ROMA – Sono stati pubblicati i nuovi dati di Confcommercio sulla pandemia. Secondo la Confederazione, il Covid-19 ha portato l’Italia a bruciare 1.900 euro di consumi che si trasformeranno in 116 miliardi al termine del 2020. “Per tornare a crescere – il commento di Carlo Sangalli riportato da La Repubblica – servono provvedimenti più incisivi e rapidi nella loro applicazione. Il tempo non gioca a nostro favore e i nodi fiscali e burocratici che rallentano la crescita devono essere ancora risolti”. turismo in ripresa Le buone notizie arrivano dal turismo. Secondo ... Leggi su newsmondo

