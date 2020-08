L'affondo di Biden: 'Trump è un leader debole, privo di morale' (Di lunedì 31 agosto 2020) Un leader debole, senza leadership morale, che ha seminato il caos e fomentato la violenza: questo è il ritratto di Donald Trump fatto dal suo avversario Joe Biden in un discorso che sarà pronunciato, ... Leggi su globalist

Un leader debole, senza leadership morale, che ha seminato il caos e fomentato la violenza: questo è il ritratto di Donald Trump fatto dal suo avversario Joe Biden in un discorso che sarà pronunciato, ...ntanto il tycoon e' volato anche il Lousiana e in Texas per visitare le aree investire dall'uragano Laura, che ha seminato distruzione. Prima di partire ha dichiarato per i due stati lo stato di calam ...