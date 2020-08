Lady Gaga domina gli Mtv Video Awards e porta a casa 5 premi (Di lunedì 31 agosto 2020) Lady Gaga è stata la grande protagonista degli MTV Video Music Awards (VMA) 2020 con ben cinque premi e una performance live di di “Rain On Me” in cui ha sfoggiato una serie di mascherine avveniristiche. “Questo non è stato un anno facile per molte persone, ma quello che vedo nel mondo è un enorme trionfo di coraggio”, ha detto Gaga, che ha indossato una mascherina glitterata per tutta la serata. In un’edizione segnata dalla pandemia di coronavirus con collegamenti da diverse zone di New York, da Manhattan a Brooklyn al Bronx, la cantante di origine italiana è stata premiata come miglior artista dell’anno e ha ottenuto tre premi per “Rain on me”: miglior collaborazione, canzone ... Leggi su huffingtonpost

team_world : Stasera Lady Gaga, Ariana Grande, i CNCO, Miley Cyrus, i BTS, The Weeknd e tantissimi altri artisti saranno sul pal… - mtvitalia : Lady Gaga è l'#ArtistOfTheYear e noi non possiamo che essere d'accordo #VMAs - Agenzia_Italia : Lady Gaga sbanca gli Mtv Video Awards con 5 premi - baechuluvs : RT @LMonstersITA: Ecco l’esibizione completa di Lady Gaga ai #VMAs ? Chromatica II/911/Rain On Me/Stupid Love #GagaVMAs - smileagainlrh : RT @LMonstersITA: 'Indossate una maschera. È un segno di rispetto. ' - Lady Fucking Gaga #VMAs #GagaVMAs -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga Lady Gaga sperimenta un nuovo make up per il MTV VMA 2020. Ecco come copiarlo d.repubblica.it Lady Gaga ha trasformato l’esibizione ai VMA in un viaggio nel futuro

Sì, ha esagerato come sempre. E sì, ha fatto la storia dei VMA. Ieri sera agli MTV Video Music Awards 2020, Lady Gaga è tornata sul luogo del delitto e ha proposto un pezzo del mondo di Chromatica. Ha ...

Lady Gaga domina gli Mtv Video Awards e porta a casa 5 premi

Lady Gaga è stata la grande protagonista degli MTV Video Music Awards (VMA) 2020 con ben cinque premi e una performance live di di “Rain On Me” in cui ha sfoggiato una serie di mascherine avveniristic ...

Sì, ha esagerato come sempre. E sì, ha fatto la storia dei VMA. Ieri sera agli MTV Video Music Awards 2020, Lady Gaga è tornata sul luogo del delitto e ha proposto un pezzo del mondo di Chromatica. Ha ...Lady Gaga è stata la grande protagonista degli MTV Video Music Awards (VMA) 2020 con ben cinque premi e una performance live di di “Rain On Me” in cui ha sfoggiato una serie di mascherine avveniristic ...