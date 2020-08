Lady Gabriella Windsor, debutto da cantautrice (dopo le «prove» al royal wedding») (Di lunedì 31 agosto 2020) Un membro della royal family inglese si appresta a fare il suo debutto nel mondo della musica. O meglio, i primi due brani della carriera di Lady Gabriella Windsor – secondogenita del principe Michael di Kent, cugino della regina Elisabetta – sono già disponibili sulle piattaforme di streaming digitale: trattasi di «Out of Blue» e «Bam Bam», entrambi in stile bossa nova, un genere che trae origine dalla samba. Leggi su vanityfair

La figlia del principe Michael di Kent, cugino di primo grado della regina, debutta come cantautrice con due brani bossa nova. "Sono un po' intimidita", dice, "ma molto emozionata" ...

La figlia del principe Michael di Kent, cugino di primo grado della regina, debutta come cantautrice con due brani bossa nova. "Sono un po' intimidita", dice, "ma molto emozionata" ...