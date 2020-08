Lady Diana e Madonna, il video che fece discutere dopo la morte della Principessa (Di lunedì 31 agosto 2020) Drowned World, il video di Madonna che fece discutere perché sembrava rievocare le dinamiche dell'incidente di Lady Diana e che uscì quasi un anno dopo la morte della Principessa del Galles. Un anno dopo la morte di Lady Diana, uscì un nuovo video di Madonna, quello della canzone Drowned World (Substitute For Love), inclusa nell'album Ray of Light, che fece discutere e sollevò polemiche perché sembrava rievocare le dinamiche dell'incidente nel quale rimase uccisa la Principessa del Galles, il 31 agosto 1997. In quello ... Leggi su movieplayer

