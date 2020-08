LaCapaGira, un sequel del film in arrivo? "Ci stiamo pensando" (Di lunedì 31 agosto 2020) A dieci anni dall'esordio de LaCapaGira, gli autori hanno detto che stanno pensando ad un sequel del film, che col tempo si è rivelato un cult amato anche dalle nuove generazioni. LaCapaGira potrebbe avere un sequel? Sembra proprio di sì stando alle dichiarazioni dell'autore e dei protagonisti del film: "Ci pensiamo, siamo innamorati di quei personaggi". LaCapaGira fu presentato in anteprima al Festival di Berlino e dopo essere uscito in una sola sala di Bari il film divenne un successo nazionale ed Alessandro Piva vinse il David di Donatello e il Nastro d'argento come miglior regista esordiente. Ieri sera la versione restaurata del film è stata proiettata a Bari sul grande schermo dell'arena di ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? LaCapaGira, un sequel del film in arrivo? 'Ci stiamo pensando' - osservando : RT @RepubblicaTv: Lacapagira, il film cult di Bari emoziona ancora: 'Pensiamo a un sequel': Alessandro Piva, Dino Abbrescia, Paolo Sassanel… - ant_ior : RT @RepubblicaTv: Lacapagira, il film cult di Bari emoziona ancora: 'Pensiamo a un sequel': Alessandro Piva, Dino Abbrescia, Paolo Sassanel… - Foxsaw22AveAle : RT @RepubblicaTv: Lacapagira, il film cult di Bari emoziona ancora: 'Pensiamo a un sequel': Alessandro Piva, Dino Abbrescia, Paolo Sassanel… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Lacapagira, il film cult di Bari emoziona ancora: 'Pensiamo a un sequel': Alessandro Piva, Dino Abbrescia, Paolo Sassanel… -

Ultime Notizie dalla rete : LaCapaGira sequel LaCapaGira, un sequel del film in arrivo? "Ci stiamo pensando" Movieplayer.it LaCapaGira, un sequel del film in arrivo? "Ci stiamo pensando"

A dieci anni dall'esordio de LaCapaGira, gli autori hanno detto che stanno pensando ad un sequel del film, che col tempo si è rivelato un cult amato anche dalle nuove generazioni. LaCapaGira potrebbe ...

Bif&st, il pressing sul regista Piva «Facciamo il sequel de LaCapaGira»

Come nasce un cult. Un piccolo film, fatto nel 1999 con pochi soldi, capace di diventare un fenomeno unico e irripetibile. «Volevamo solo divertirci a raccontare una storia che era nel nostro dna, fu ...

A dieci anni dall'esordio de LaCapaGira, gli autori hanno detto che stanno pensando ad un sequel del film, che col tempo si è rivelato un cult amato anche dalle nuove generazioni. LaCapaGira potrebbe ...Come nasce un cult. Un piccolo film, fatto nel 1999 con pochi soldi, capace di diventare un fenomeno unico e irripetibile. «Volevamo solo divertirci a raccontare una storia che era nel nostro dna, fu ...