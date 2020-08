La Vip italiana ha appena partorito ma sono minuti di apprensione: “L’hanno portato in terapia intensiva” (Di lunedì 31 agosto 2020) Le loro foto a fine articolo. Lara Zorzetto vive ore di grande ansia. L’ex protagonista di Temptation Island il 26 agosto ha dato alla luce il suo primo figlio, Leonardo. Il bimbo è in incubatrice, lo fa vedere ai follower sul social, nelle sue IG Stories. “E’ in terapia intensiva - spiega - Non so quando potrò portarlo a casa”. Il piccolo è ancora in ospedale per via di alcune complicazioni subentrate durante il parto. Lara Zorzetto racconta: “sono ancora dolorante, ho iniziato con il parto naturale e poi concluso con un cesareo d’urgenza. Leo non è con me, è in terapia intensiva, spero si sistemi tutto. Non so quando potremo portarlo, tra domani e dopo avremo i risultati di altre ... Leggi su howtodofor

Guess my age – indovina l’età, Enrico Papi torna con la nuova edizione dal 31 agosto su TV8. Tutti i vip ospiti Da lunedì 31 agosto, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30, Enrico Papi è pronto a tornar ...

Giulia Salemi, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto condurranno insieme un nuovo programma. Gli ex gieffini stanno per partire per una nuova avventura su Italia 1! Che cosa lega Paolo Ciavarro, Paola D ...

