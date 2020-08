La vicenda Air Italy e la fine del nostro trasporto aereo passato da 20 a 4 compagnie (Di lunedì 31 agosto 2020) fine dei giochi, anche sul piano formale. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) ha sospeso la licenza di trasporto aereo della compagnia Air Italy, ovvero l'ex Meridiana che due anni fa fu riportata in azione con un nuovo vestito e il capitale di Qatar Airways. La società, in liquidazione dall'undici febbraio scorso, dal 25 agosto scorso non ha più facoltà di trasportare passeggeri e merci.Il provvedimento è necessario per legge qualora la compagnia non possa più dimostrare di poter mantenere i presupposti tecnici, finanziari e organizzativi per poter dare continuità alla licenza di trasporto aereo, in primis rispettando le procedure di sicurezza scritte nel proprio manuale organizzativo e in quello operativo. Il progetto di Air ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : vicenda Air La vicenda Air Italy e la fine del nostro trasporto aereo passato da 20 a 4 compagnie Panorama Licenziamenti Air Italy, Meloni: “Regione non può stare a guardare”

Cagliari, 30 agosto 2020-Sono passati pochi giorni dalle riunioni del 24 e del 26 agosto, da una parte ci sono i sindacati che rappresentano il futuro di 1500 lavoratori di cui 500 solo in Sardegna, t ...

Malpensa, fumata nera per la "cassa" dei 1.453 operatori di Air Italy

Nessun accordo per la cassa integrazione che riguarda i 1.453 lavoratori di Air Italy, la maggior parte dei quali, 900, basati a Malpensa. Non ancora. Tre gli incontri che si sono tenuti questa settim ...

Cagliari, 30 agosto 2020-Sono passati pochi giorni dalle riunioni del 24 e del 26 agosto, da una parte ci sono i sindacati che rappresentano il futuro di 1500 lavoratori di cui 500 solo in Sardegna, t ...Nessun accordo per la cassa integrazione che riguarda i 1.453 lavoratori di Air Italy, la maggior parte dei quali, 900, basati a Malpensa. Non ancora. Tre gli incontri che si sono tenuti questa settim ...