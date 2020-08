La verità sul Covid. Conte e Zingaretti peggio di Bolsonaro (Di lunedì 31 agosto 2020) Qualche giorno fa alla festa dell'Unità di Cesena il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha strappato qualche applauso ai militanti sostenendo che “per fortuna” la crisi sanitaria del coronavirus in Italia è stata affrontata dal governo che ha messo insieme lui e Giuseppe Conte e non dalle destre di Matteo Salvini. Perché nei paesi del mondo governati dalle destre sovraniste che piacciono a Salvini e Giorgia Meloni “abbiamo visto fosse comuni nelle spiagge”. L'uscita ha giustamente indignato i leader di centrodestra in Italia (dopo tante prediche false a sinistra contro le demonizzazioni) ed è sembrata ai più infelice. Non solo lo è stata: è una affermazione profondamente falsa. Ed è ora di dire la verità anche in Italia, perché le cose sono andate esattamente ... Leggi su iltempo

