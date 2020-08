La stella più veloce della nostra galassia è S4711 (Di lunedì 31 agosto 2020) La stella S4711 impiega solo 7.6 anni per compiere un’orbita completa attorno al buco nero supermassiccio della Via Lattea Nel circuito spaziale che si corre attorno a Sgr A* – il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia – una stella segna il giro più veloce. Si chiama S4711 e impiega solo 7.6 anni per orbitare attorno al… L'articolo La stella più veloce della nostra galassia è S4711 Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

