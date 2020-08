La Serie A riparte il 19 settembre. La finale di Coppa Italia si giocherà il 19 maggio. Ma per ora gli stadi rimarranno ancora chiusi al pubblico (Di lunedì 31 agosto 2020) La nuova stagione 2020/2021 della Serie A prenderà il via nel weekend del 19-20 settembre. Il Consiglio della Figc ha recepito le indicazioni delle Leghe e ha stabilito quest’oggi, nel corso della riunione che si è tenuta a Roma, le date di inizio dei campionati nazionali. La massima Serie sarà la prima a partire e si chiuderà il 23 maggio con la finale di Coppa Italia che si giocherà il 19 maggio 2021. Il 26 settembre toccherà alla Serie B, mentre il 27 alla Serie C insieme ai campionati Dilettanti. Il calcio è pronto dunque a ripartire, ora sarà fondamentale capire in quale modo. Infatti il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ... Leggi su lanotiziagiornale

