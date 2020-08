La sentenza choc: diritto d'asilo anche dall'estero (Di lunedì 31 agosto 2020) Stefano Zurlo Il tribunale di Roma ha fatto tornare in Italia, con visto, 5 eritrei che erano stati respinti È la prima volta. Finora il diritto di asilo era stato concesso solo a chi era già sul territorio nazionale. E invece ieri cinque eritrei sbarcano a Fiumicino grazie a una sentenza del giudice che fa cadere le frontiere e li autorizza ad entrare nel nostro Paese. Un caso che mostra come le politiche migratorie siano spesso rimodellate dalla magistratura. anche quando il caso sembrava chiuso. La storia ha un finale sorprendente a undici anni, un tempo interminabile, dall'incipit. L'Eritrea, su questo non c'è dubbio, è una dittatura sin dalla sua indipendenza nel 1993. Quindi sulla carta la protezione può essere ... Leggi su ilgiornale

I primi cinque eritrei sono arrivati ieri a Fiumicino. E presto potrebbe toccare, alla spicciolata, agli altri nove che da una decina d'anni aspettano in Israele di consumare la loro vendetta contro l ...

È la prima volta. Finora il diritto di asilo era stato concesso solo a chi era già sul territorio nazionale. E invece ieri cinque eritrei sbarcano a Fiumicino grazie a una sentenza del giudice che fa ...

