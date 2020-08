La Scuola italiana al bivio fra conoscenza e ignoranza, realtà e finzione (Di lunedì 31 agosto 2020) di marina mascetti Iniziamo con la mitica frase dell'attuale "ministra" dell'Istruzione Azzolina: «Non è un travaso di conoscenze che viene fatto, gli studenti non sono imbuti, !!, da riempire». ... Leggi su lagazzettadelserchio

HuffPostItalia : Chiude la scuola italiana di Asmara. La débâcle del soft power nazionale - matteosalvinimi : Alla riapertura dei lavori, presenteremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di studenti e famiglie, di un… - Noiconsalvini : #SALVINI ANNUNCIA MOZIONE DI SFIDUCIA AD AZZOLINA: “LA SCUOLA ITALIANA MERITA DI MEGLIO” - manuelamimosa : RT @manuelamimosa: Cosa può dire #MariaMontessori al buco nero della #scuola italiana? Con un #abbandonoscolastico del 14,5 per cento e un… - sicigise : Con lo studio Dubius la ricerca italiana fa scuola a livello mondiale! -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola italiana

La Gazzetta di Lucca

Filippo insieme alla sua musica e al suo violoncello sono praticamente una persona sola e l'essere entrato in questa scuola rende onore a lui e alla città. Il giovane pisano è l'unico italiano ...«Oggi primo giorno di scuola. Passarono come un sogno quei tre mesi di vacanza in campagna! Mia madre mi condusse questa mattina alla Sezione Baretti a farmi inscrivere per la terza elementare: io pen ...