La rete unica TIM-CDP (Di lunedì 31 agosto 2020) Oggi il consiglio di amministrazione di Telecom Italia e quello di Cassa depositi prestiti, daranno il via all’operazione che traccia le tappe del percorso che porterà alla nascita di una rete unica in fibra, dalle centrali fino alle case. Repubblica spiega che la quadratura del cerchio è arrivata con l’intervento della Cdp — società che fa capo al Tesoro — che da azionista sia Tim (con il 9.9% delle quote) sia di Open Fiber (50% in co-controllo con Enel) dovrà garantire la bontà dell’operazione e soprattutto una gestione che assicuri gli interessi di tutti gli operatori. Dall’altra parte, Tim manterrà il 50,1% della società della “nuova” infrastruttura, ma ha dovuto cedere sulla governance, dando importanti diritti di veto alla Cdp. Gli accordi — ... Leggi su nextquotidiano

