La Regione Abruzzo rinvia l’inizio delle lezioni: rientro a scuola posticipato al 24 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) L’Abruzzo decide di posticipare di 10 giorni l’inizio dell’anno scolastico: l’inizio delle lezioni è fissato per giovedì 24 settembre, per tutte le scuole di ogni ordine e grado. La modifica del calendario è stata approvata dalla Giunta regionale, riunita a Pescara, dopo che il governatore Marco Marsilio si era già dichiarato “fortemente orientato” a rinviare il ritorno tra i banchi degli alunni, dal momento che il 20 e il 21 settembre ci sono le elezioni locali e il referendum sul taglio dei parlamentari. La conclusione dell’anno scolastico è prevista per il 10 giugno 2021 per la scuola primaria e le scuole secondarie e per il 30 giugno per la scuola ... Leggi su ilfattoquotidiano

sscnapoli : In occasione della giornata di riposo da parte del Calcio Napoli nel ritiro di Castel di Sangro, la Regione Abruzzo… - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione NOTE: La Regione Abruzzo comunica che è stato sottratto… - sscnapoli : ?? @ADeLaurentiis “Regione e Comune sono stati straordinari per disponibilità ed ospitalità. I nostri amici dell’Abr… - Sott_lazapp : RT @AnsaAbruzzo: Regione Abruzzo, apertura scuole il 24/9 - ciolonap : RT @fattoquotidiano: La Regione Abruzzo rinvia l’inizio delle lezioni: rientro a scuola posticipato al 24 settembre -