La questione Messi dal punto di vista legale: “Se va all’estero la palla passa alla UEFA” (Di lunedì 31 agosto 2020) L'avvocato spagnolo Rafael Alonso prova a spiegare la questione Messi a livello giuridico: "Nel caso Messi dovesse lasciare il Barcellona per andare all'estero la battaglia legale passerebbe alla UEFA, nel caso contrario il comunicato emanato dalla Liga avrebbe un significato. Messi assente ai test? La sua presenza sarebbe stata incongruente".caption id="attachment 1012227" align="alignnone" width="1024" Messi (Getty Images)/caption La questione Messi dal punto di vista legale: “Se va all’estero la palla passa alla UEFA” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

marcoconterio : ???? È il #MCFC #ManCity in vantaggio per #Messi. Contatti con #Guardiola e con la dirigenza. Se non si libera, pront… - ItaSportPress : La questione Messi dal punto di vista legale: 'Se va all'estero la palla passa alla UEFA' - - LeonardoMerlo19 : @AntonioMileo Si ma ha detto tutto e niente... La questione che non credo messi voglia la Juve o comunque parte molto dietro - GaetanoBellino : RT @carloemme50: Ma io mi chiedo ... a parte la verificabilità del proprietario dell’oggetto in questione, ma ancora così stiamo messi? E i… - ILoveFunnyCats_ : RT @Roberto14537159: @Bibi35294763 @francescatotolo Ma guardi che qui, in Italia, la situazione non è tanto diversa... questione di quattro… -