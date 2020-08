La procura di Massa dispone l'autopsia sulle salme delle sorelline morte (Di lunedì 31 agosto 2020) Sarà incaricato anche un agronomo che dovrà stabilire «in che condizioni era l'albero e se era prevedibile o meno potesse cadere in caso di maltempo» Leggi su lastampa

Sarà incaricato anche un agronomo che dovrà stabilire «in che condizioni era l'albero e se era prevedibile o meno potesse cadere in caso di maltempo» MASSA. La procura di Massa Carrara ha disposto l'a ...

Nessun indagato. Il titolare del campeggio per ore in procura. Le piste: vento e mancati controlli

Un gesto d’amore. Per la loro bambina e per il Paese che li ha accolti. Potrebbe salvare altre vite Malak, la 14enne morta in un campeggio di Marina di Massa insieme alla sorellina: la famiglia ha inf ...

Sarà incaricato anche un agronomo che dovrà stabilire «in che condizioni era l'albero e se era prevedibile o meno potesse cadere in caso di maltempo» MASSA. La procura di Massa Carrara ha disposto l'a ...