La postazione da gamer che si trasforma in scrivania (Di lunedì 31 agosto 2020) Il lockdown ha favorito la diffusione su larga scala del telelavoro e quindi la necessità di dotarsi degli strumenti adeguati per mantenere alta la produttività. Che non significa restare a testa bassa tutta la giornata, perché le pause sono cruciali per avere la giusta ispirazione, favorita per molti appassionati dall’alternare fogli di lavoro a brevi sessioni di gioco. Un pensiero condiviso da Camilo Mejia, fondatore di The Frenchie Co. e pilota di auto da corsa che, costretto a correre online causa epidemia da Covid-19, ha ideato un abitacolo confortevole e versatile, utile per allenarsi con i videogame ma anche per ospitare una mini scrivania per lavorare con il laptop. Creato in collaborazione con l’ex pilota di Formula 2 Julian Leal e testato da vari altre esperti del volante, Speed ​​Cockpit offre più di 20 ... Leggi su wired

mttgrll : La postazione da gamer di Belle Delphine (Mary-Belle Kirschner), 2020. -

Ultime Notizie dalla rete : postazione gamer Amazon Gaming Week: scopri le offerte sui prodotti Philips HUE | OfferteLabs Tom's Hardware Italia La serie AOC G2 si arricchisce con quattro nuovi monitor gaming con refresh rate da 165 Hz (foto)

AOC, l’azienda specialista in monitor, ha annunciato l’arrivo di quattro monitor curvi che vanno ad aggiungersi alla serie G2, pensata per gli utenti gamer. I quattro modelli in questione sono i segue ...

Amazon Gaming Week: scopri le offerte sui prodotti Philips HUE

Continuano le offerte Amazon dedicate alla sua Amazon Gaming Week, con sconti che si stanno rivolgendo non solo al parco software, come è stato il caso delle offerte dedicate al mondo PlayStation, ma ...

AOC, l’azienda specialista in monitor, ha annunciato l’arrivo di quattro monitor curvi che vanno ad aggiungersi alla serie G2, pensata per gli utenti gamer. I quattro modelli in questione sono i segue ...Continuano le offerte Amazon dedicate alla sua Amazon Gaming Week, con sconti che si stanno rivolgendo non solo al parco software, come è stato il caso delle offerte dedicate al mondo PlayStation, ma ...