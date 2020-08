La “pizzica” scatenata della Meloni infiamma i social, valanga di commenti: «Sei forte, Giorgia» (Di lunedì 31 agosto 2020) scatenata, gioiosa con fazzoletto rosso, a ballare la pizzica in Valle d’Itria (video), in occasione di una pausa dal tour elettorale per la Regione a sostegno di Raffaele Fitto. Giorgia Meloni mostra quanto è brava anche a ballare. Quello che colpisce è la spontaneità naturale di Giorgia, lei che si arrabbia in Parlamento, balla in un momento festoso e si mette in prima linea. Questa è la sua forza. Non è solo bravura, è mettersi in gioco, provare. Perché lei sa anche cantare e da Costanzo lo ha dimostrato ironizzando su se stessa, intonando Sapore di Sale. Brava! Lei direbbe No, ci provo. Giorgia non è da copertine rubate che in questo momento calcano così prepotentemente la nostra politica, scatti finti concordati . Piaccia o meno ... Leggi su secoloditalia

