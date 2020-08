La piena dell’Adige a Verona (Di lunedì 31 agosto 2020) La piena dell’Adige è attesa per le 12 a Verona dopo aver già superato il confine tra le province di Trento e Verona: nella notte sono state installate tutte le paratie lungo gli argini più bassi della città da parte dei volontari della protezione civile. Alle 8 il livello era di 1.60 sullo zero idrometrico in lento aumento. La viabilità è, al momento, regolare e non sono segnalate criticità. Alle 9 il livello era di 1.61-1.62 mt in lentissima progressione, ma nessuna emergenza particolare. Un centinaio di persone si sono assiepate lungo gli argini, da nord a sud di Verona, per filmate l’anomala piena estiva. Ci sono timori per le centinaia di tronchi abbattuti e trasportati dalle acque. Fiume Adige. Verona centro. ... Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : E' rientrato l'allarme per la piena dell'Adige in Alto Adige. Riaperta l'autostrada del Brennero. Oggi allerta aran… - RaiNews : E' rientrato l'allarme per la piena dell'Adige in Alto Adige. E' stata quindi riaperta l'autostrada del Brennero tr… - SkyTG24 : Maltempo, allerta arancione in 3 regioni: preoccupa la piena dell’Adige. FOTO - infoitinterno : Maltempo, allerta arancione in 3 regioni: preoccupa la piena dell’Adige. FOTO - infoitinterno : Attesa nel Veronese per il picco di piena dell’Adige -

