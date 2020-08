La partita, il bel film di Netflix sul calcio di periferia (Di lunedì 31 agosto 2020) Il gioco del calcio come metafora della vita e il futuro dei giovani ipotecato dall'avidità e sconsideratezza degli adulti: sono i due assi portanti del film 'La partita' , esordio lungo del regista e ... Leggi su quotidiano

L'ARCI Savona piange la scomparsa di Flavio Ermellino, faceva parte della presidenza provinciale

Il ricordo di Franco Zunino (presidente ARCI Savona): "Un amico carissimo e prezioso, a cui volevo molto bene. Ci conoscevamo da almeno 40 anni" Un grave lutto ha colpito la comunità ARCI di Savona. I ...

