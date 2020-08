La nuova GoPro avrà un display frontale a colori (Di lunedì 31 agosto 2020) (Foto: Roland Quandt/WinFuture)GoPro Hero 9 Black potrebbe essere il primo modello della popolare gamma di actioncam a montare uno schermo a colori frontale. Una soluzione pensata per vlogger che potrebbero così osservare in modo semplice e immediato l’inquadratura in ogni momento durante la cattura e creazione dei propri contenuti. A avanzare questa indiscrezione è stato il portale tedesco WinFuture, che ha pubblicato anche l’immagine qui sopra che mostrerebbe la futura videocamerina sportiva vista anteriormente. Il display è il particolare che salta subito all’occhio perché occupa la buona parte della porzione a sinistra del grande sensore. Andrebbe a sostituire il piccolo schermo di servizio di tipo monocromo visto finora, che si limitava a mostrare informazioni e dati ... Leggi su wired

infoitscienza : GoPro Hero 8: ora può diventare anche una webcam per PC Windows La nuova funzionalità è - larvotto : Breve spiegazione: Stavo facendo uno stop motion per provare la nuova GoPro. Mentre facevo la ripresa è arrivata un… - larvotto : “Con la nuova GoPro farai foto e video straordinari”. Quelli della GoPro evidentemente non mi conoscono. @ Lungo La… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova GoPro La nuova GoPro avrà un display frontale a colori Wired.it La nuova GoPro avrà un display frontale a colori

GoPro Hero 9 Black potrebbe essere il primo modello della popolare gamma di actioncam a montare uno schermo a colori frontale. Una soluzione pensata per vlogger che potrebbero così osservare in modo s ...

Cultura Fotografica

Paolo Nespoli, noto e apprezzato astronauta italiano, ha unito le forze con Roland Miller per la creazione di un libro fotografico per mostrare la vita all'interno della Stazione Spaziale Internaziona ...

GoPro Hero 9 Black potrebbe essere il primo modello della popolare gamma di actioncam a montare uno schermo a colori frontale. Una soluzione pensata per vlogger che potrebbero così osservare in modo s ...Paolo Nespoli, noto e apprezzato astronauta italiano, ha unito le forze con Roland Miller per la creazione di un libro fotografico per mostrare la vita all'interno della Stazione Spaziale Internaziona ...