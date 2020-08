La notte da incubo di un italiano a Londra: fermato per un falso allarme terrorismo, è stato rilasciato (Di lunedì 31 agosto 2020) notte da incubo a Londra per un uomo di 48 anni di passaporto italiano, fermato la sera del 30 agosto dalla polizia britannica con un kuwaitiano di 34 anni all’arrivo nello scalo di Stansted per un falso allarme terrorismo. I due sono stati fermati dopo il ritrovamento di «un oggetto sospetto» su un volo Ryanair da Vienna. L’allerta, seguita dal decollo di due caccia Typhoon della Raf (Royal Air Force) incaricati di scortare precauzionalmente il velivolo passeggeri nelle fasi di atterraggio, si è rivelata alla fine infondata: il pacchetto conteneva un innocuo telefonino. I due – i cui nomi restano coperti dal riserbo – sono stati rilasciati, senz’alcuna accusa a carico. L’intervento della ... Leggi su open.online

Il "drive in tampone" dell’Ex Presidio Forlanini di Roma è intasato da ore. Una lunga fila procede ad una lentezza esasperante e ci sono persone che sono giunte oramai alla sesta ora di fila, con la p ...

«Ci attende una fase nuova. Dobbiamo provare a tornare alla vita di prima, senza avere paura, ma con grande attenzione». Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, rassicura, ma con cautela. Come si f ...

