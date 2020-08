La notizia della denuncia per Renzi e dei «4 milioni di euro girati alle sue fondazioni» è del 2014 (Di lunedì 31 agosto 2020) Il 21 agosto 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, oggi leader di Italia Viva, accompagnata da questo testo: «notizia bomba: 4 milioni di euro girati alle sue fondazioni in maniera “oscura” scatta la denuncia per Renzi, ma nessuno tg lo dice». Questa notizia risale al 2014 ma è stata ripubblicata senza un chiaro riferimento temporale che permetta al lettore di capire quando il fatto si è realmente verificato. Post pubblicato su Facebook il 21 agosto 2020 – notizia vecchia Il sito La Rete non perdona il 3 febbraio 2014 aveva pubblicato un ... Leggi su facta.news

robersperanza : Una notizia importante: oggi è iniziata la sperimentazione sull’uomo del vaccino italiano. Le intelligenze e la ric… - Noiconsalvini : ++ LETTERA DI SALVINI AD 'AVVENIRE' CHE PER PRIMO HA DATO NOTIZIA DELLA ORRIBILE FOSSA COMUNE DEI RAGAZZINI SCOPERT… - Roma : Da oggi lunedì #31agosto i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere t… - papa_cannolo : RT @LucillaMasini: Sotto al post di un quotidiano, risate alla notizia della barca di migranti che ha preso fuoco al largo di Crotone. Però… - cliexit_ : RT @AndreaInterNews: Candreva aveva parlato per la prima volta della malattia del padre, con grandissimo rispetto e riservatezza, in pieno… -

Ultime Notizie dalla rete : notizia della Coronavirus, ultime notizie. Crisanti: il governo ha chiesto un piano per 300mila tamponi al giorno Il Sole 24 ORE Notizie dalla Giunta

Udine, 31 ago - L'edizione 2020 di Mittelfest riprende la sua sfida iniziale rilanciando lo spirito del festival quale crocevia di culture, quella italiana, tedesca e slovena. Ma rappresenta anche la ...

Mittelfest: Regione plaude apertura collaborazioni con player del Fvg

Udine, 31 ago - L'edizione 2020 di Mittelfest riprende la sua sfida iniziale rilanciando lo spirito del festival quale crocevia di culture, quella italiana, tedesca e slovena. Ma rappresenta anche la ...

Udine, 31 ago - L'edizione 2020 di Mittelfest riprende la sua sfida iniziale rilanciando lo spirito del festival quale crocevia di culture, quella italiana, tedesca e slovena. Ma rappresenta anche la ...Udine, 31 ago - L'edizione 2020 di Mittelfest riprende la sua sfida iniziale rilanciando lo spirito del festival quale crocevia di culture, quella italiana, tedesca e slovena. Ma rappresenta anche la ...