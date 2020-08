La moglie racconta dettagli intimi all’amica. Il marito perde la testa e la picchia per tre giorni di fila (Di lunedì 31 agosto 2020) Ha picchiato la moglie dopo averla sentita parlare della sua vita sessuale con un’amica. Shane Gordon, 27 anni, ha perso la testa dopo aver ascoltato sua moglie rivelare dettagli della propria vita intima ad una sua amica. Il marito violento ha picchiato sua moglie per tre giorni consecutivi, aggredendola ripetutamente e minacciando di ucciderla. L’incubo … L'articolo La moglie racconta dettagli intimi all’amica. Il marito perde la testa e la picchia per tre giorni di fila NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

La grazia dell’isola sono gli asini bianchi dagli occhi annacquati, che si adagiano sulla strada all’ombra di un albero. Sono le capre che si arrampicano ai tronchi per mangiarne le foglie, i rami del ...

Abusi e sevizie su bimba di 7 anni da parte del padre, la moglie “copriva” il marito

Una bimba di 7 anni sarebbe stata vittima di sevizie e abusi da parte del padre con l’appoggio della madre: entrambi i genitori indagati. Sevizie e abusi su una bimba di 7 anni compiuti dal padre “cop ...

