La ministra Azzolina scrive al personale scolastico: la lettera completa (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ una lunga lettera quella che Lucia Azzolina ha pubblicato qualche minuto fa sui suoi canali social, ed è stata poi ripresa da tutti i quotidiani on line che hanno riportato le parole della ministra. Una lunga lettera nella quale si scrive di tutto quello che il ministero ha fatto in questi mesi e di come sarà il nuovo anno scolastico. Il primo settembre segna questo nuovo inizio. I timori sono tanti dopo tutte le difficoltà riscontrate nei mesi passati ma si deve guardare avanti perchè bambini e ragazzi meritano di tornare a scuola, ovviamente in totale sicurezza, mettendo al primo posto la loro salute, quella di tutto il personale che lavora nella scuola, e delle famiglie. LA lettera DI LUCIA ... Leggi su ultimenotizieflash

