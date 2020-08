La maschera del nuovo establishment (Di lunedì 31 agosto 2020) Dicevano di voler cambiare, invece volevano sostituire e si sono fatti classe di potere, senza mai staccare la propria ombra da terra. Per questo quella che si vince o si perde il 20 settembre è una battaglia culturale, civile e politicaIl Movimento 5 Stelle è passato dal populismo all'occupazione del potere" Le Sardine: "Il taglio dei parlamentari rende i forti più forti e i deboli ancora più deboli" " Leggi su espresso.repubblica

jekkko1 : RT @EsercitoBastoni: @salvatore1953 Prima del covid i milioni di psicopatici non si riconoscevano, il covid li ha portati allo scoperto. Or… - dichotomousboy : Il far riaprire le scuole ad ogni costo, con questa strenua apologia dell’istruzione e della sua importanza, è solo… - EsercitoBastoni : @salvatore1953 Prima del covid i milioni di psicopatici non si riconoscevano, il covid li ha portati allo scoperto.… - festinalente3 : RT @AlessandroCere7: Arresto muscolare di un uomo e una donna a #Nizza alla partenza del Tour de France. Per una maschera ? Ci sarà un dop… - 8_ferro : RT @AlessandroCere7: Arresto muscolare di un uomo e una donna a #Nizza alla partenza del Tour de France. Per una maschera ? Ci sarà un dop… -

Ultime Notizie dalla rete : maschera del La maschera del nuovo establishment L'Espresso La maschera del nuovo establishment

La notizia del Billionaire focolaio del covid e di Flavio ... È invece qualcosa di profondamente italico, quasi una maschera nazionale, per questo ha attecchito senza incontrare resistenze ...

L’incanto dorato di Cecil Beaton

Un viaggio indietro nel tempo che ci porta a un periodo felice tra gli anni Venti e Trenta, superata una guerra mondiale e senza ancora il sospetto che ce ne sarebbe stata un'altra. Il protagonista de ...

La notizia del Billionaire focolaio del covid e di Flavio ... È invece qualcosa di profondamente italico, quasi una maschera nazionale, per questo ha attecchito senza incontrare resistenze ...Un viaggio indietro nel tempo che ci porta a un periodo felice tra gli anni Venti e Trenta, superata una guerra mondiale e senza ancora il sospetto che ce ne sarebbe stata un'altra. Il protagonista de ...