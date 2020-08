La mappa dei contagi in provincia di Salerno: ieri dieci nuovi casi (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 10 i casi positivi in provincia di Salerno nella giornata di domenica 30 agosto. Quattro sono a Salerno (si tratta di contatti di precedenti positivi, già individuati e già in isolamento domiciliare), 1 a Fisciano, 1 a Baronissi, 1 a Campagna, e 3 positivi a Caselle in Pittari (trattasi di contatti dei 12 casi di alcuni giorni fa). Per questa ultima situazione, il Laboratorio di Biologia Molecolare dell’ospedale di Eboli, ha effettuato oltre 80 tamponi a tutti i contatti tracciati dopo il caso dei 12 positivi dei giorni scorsi. Nonostante la giornata festiva, il laboratorio ebolitano ha effettuato 300 tamponi, consentendo la continuazione delle indispensabili attività di tracciamento volte ad assicurare ... Leggi su anteprima24

Daniele_Manca : Stato imprenditore, illusione e realtà (il riassetto dei #privati da Intesa a Mediobanca mostra che si sta delinean… - Corriere : Boom di casi in Francia. Superati i 6 mila contagi nelle ultime 24 oreLa mappa dei contagi nel mondo - LouiseCrown_ : @Linus2k Ho dovuto fare una mappa concettuale per capirci un cazzo del parentado dei cazzo di personaggi. Ecco l'ho detto. #Dark - MauroV1968 : RT @Antonio_Caramia: #30Agosto *Nuovi casi per milione di abitanti* Quando predisposi questa mappa scelsi il gradiente dei colori in modo d… - Antonio_Caramia : #30Agosto *Nuovi casi per milione di abitanti* Quando predisposi questa mappa scelsi il gradiente dei colori in mod… -

Ultime Notizie dalla rete : mappa dei Raffiche di vento: tanti alberi capitolano, la mappa dei danni RiminiToday Apple mette in evidenza PUBG su App Store e fa un dispetto a Fortnite

Con Epic Games che non torna sui suoi passi e accusa Apple di aver “bloccato gli update di Fortnite“, l’azienda di Cupertino risponde indirettamente mettendo in evidenza il gioco PUBG su App Store. An ...

Sherlock Holmes Chapter One presentato in video al Future Games Show

Anche Sherlock Holmes Chapter One è stato presentato in video al Future Games Show, dove gli sviluppatori hanno parlato del gioco. Anche Sherlock Holmes Chapter One è stato presentato al Future Games ...

Con Epic Games che non torna sui suoi passi e accusa Apple di aver “bloccato gli update di Fortnite“, l’azienda di Cupertino risponde indirettamente mettendo in evidenza il gioco PUBG su App Store. An ...Anche Sherlock Holmes Chapter One è stato presentato in video al Future Games Show, dove gli sviluppatori hanno parlato del gioco. Anche Sherlock Holmes Chapter One è stato presentato al Future Games ...