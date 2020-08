La mamma di Romina Power bellissima, una diva: trattenete il respiro [FOTO] (Di lunedì 31 agosto 2020) Romina Power è uno dei personaggi più noti del nostro Paese. La sua splendida voce l’ha resa davvero famosa e il suo duo con Albano ormai è riconosciuto anche all’estero. Vi siete mai chiesti come sia stata la mamma di questa meravigliosa donna? Linda Christian, scomparsa ormai nel lontano 2011 è nota per essere stata una talentuosissima attrice e moglie del famoso Tyrone Power. Romina Power è quindi considerabile una vera e propria figlia d’arte, anche il papà era un attore molto conosciuto. Una donna forte e determinata: la mamma di Romina Linda Christian è scomparsa qualche anno fa per colpa di un brutto male. La nostra mitica cantante Romina le è stata sempre ... Leggi su velvetgossip

