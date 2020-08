La Lega usa lo spot Ringo per propaganda politica. Pioggia di critiche per il silenzio di Barilla (Di lunedì 31 agosto 2020) Insulti e polemiche contro Barilla, il pastificio più famoso del mondo con tanto di boicottaggio dei suoi prodotti da parte dei consumatori. Una vera shitstorm si sta abbattendo sul marchio italiano in queste ore e su Twitter e l’hashtag Barilla è schizzato in pole position tra i trend topi. Ma come mai tanto rumore? ll’origine della questione, un post pubblicato sui social della Lega – Salvini Premier in cui viene usato il famoso slogan pubblicitario di Ringo “Uniti si vince” e il marchio dei biscotti Pavesi, di proprietà di Barilla Group, con sotto la foto di Matteo Salvini che stringe la mano a un ragazzo di colore, ricalcando il celebre spot della pubblicità Do you Rigno di qualche anno fa. UNITI SI VINCE! ... Leggi su tpi

