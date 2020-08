La Lega usa il marchio dei biscotti Ringo: polemica social – VIDEO (Di lunedì 31 agosto 2020) polemica social sulla Lega, che usa il marchio dei biscotti Ringo: Barilla prende le distanze, ma gli utenti attaccano ancora. Quando la politica è in qualche modo in vacanza, non mancano polemiche tra opposte fazioni e critiche nei confronti di questa o quell’azienda, accostate in maniera inopportuna a questo o quell’altro politico. Leggi anche –> Terrorismo … L'articolo La Lega usa il marchio dei biscotti Ringo: polemica social – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

