La guerra sui sondaggisti. Cosa c'è dietro alla rabbia di Salvini contro Pagnoncelli (Di lunedì 31 agosto 2020) Se è vero che sparare sul sondaggista che ti accredita di scarso consenso è un po' come illudersi di eliminare una brutta faccia rompendo lo specchio che la riflette, allora la rabbia con cui i leghisti hanno reagito all'ultima rilevazione di Ipsos per il Corriere sulle prossime elezioni in Campania Leggi su ilfoglio

NicolaPorro : La #scuola è ormai fuori controllo e l’anno scolastico che sta per iniziare sarà una sorta di campo di battaglia co… - womenncri : L’Onu accenda un faro sui crimini in #Iran nel 1988. L’appello dell’amb. @GiulioTerzi Questo silenzio dilagante de… - ilfoglio_it : Nel Carroccio scatta la paranoia da complotto. Ma intanto la Ceccardi crede nella rimonta in Toscana e si affida al… - Deborah97527544 : RT @marilenagas: Quando un dì lontano sui testi di storia verrà annoverato il nostro 'periodo Covid', lo faranno deridendoci. La mia genera… - marilenagas : Quando un dì lontano sui testi di storia verrà annoverato il nostro 'periodo Covid', lo faranno deridendoci. La mia… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra sui Guerra sui migranti, Musumeci ancora all’attacco “Battaglia di civiltà che non si fermerà” BlogSicilia.it "Non c'è alcuna emergenza a Lampedusa". L'ex sindaco Giusi Nicolini accusa

“Manca una decisione politica del Governo sui migranti perché l’emergenza non è Lampedusa, ma tutto il Mediterraneo”. L’ex sindaca Pd dell’isola siciliana Giusi Nicolini parla con HuffPost degli sbarc ...

Luca Barbareschi: «Porterei con me la Torah e il Talmud»

La pandemia ci ha ricordato l’Apocalisse vista in molti film: abbiamo chiesto ai personaggi dello spettacolo che cosa, nel caso, vorrebbero portare con sé, dai dischi al cibo, ai supereroi. Ecco la «l ...

“Manca una decisione politica del Governo sui migranti perché l’emergenza non è Lampedusa, ma tutto il Mediterraneo”. L’ex sindaca Pd dell’isola siciliana Giusi Nicolini parla con HuffPost degli sbarc ...La pandemia ci ha ricordato l’Apocalisse vista in molti film: abbiamo chiesto ai personaggi dello spettacolo che cosa, nel caso, vorrebbero portare con sé, dai dischi al cibo, ai supereroi. Ecco la «l ...