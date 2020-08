La foto di Mattia, il Paziente 1 del covid, con sua figlia e sua moglie: “Viva l’Italia, grazie” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Quest’anno più che mai “viva l’Italia” siamo noi, noi che abbiamo avuto la forza di ripartire. Viva l’Italia siete voi, clienti e amici che ci siete stati vicini in questi mesi… A voi va il nostro sentito grazie“. Le parole sono quelle apparse accanto a una foto posizionata nella vetrina di una erboristeria di Casalpusterlengo (Madre Natura), in provincia di Lodi. Il negozio è gestito dalla moglie e dalla suocera di Mattia Maestri, il “Paziente 1”, e insieme alle parole di rinascita e speranza compare una sua foto, bellissima, insieme alla moglie Valentina e alla figlia, nata poco dopo la fine del lungo periodo che Mattia ha trascorso in ospedale causa coronavirus. Si tratta del ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Foto con moglie e bimba in vetrina: il «grazie» di Mattia, il paziente 1 - fanpage : Mattia #Salvini a #Napoli. Scoppiano le polemiche per le foto senza mascherina - TestPerTutti : RT @Corriere: Foto con moglie e bimba in vetrina: il «grazie» di Mattia, il paziente 1 - louisfornellist : «A voi il nostro grazie e... Viva l’#Italia!». La foto del #paziente 1, Mattia Maestri, con Valentina e Giulia per… - GiuliaZuly49 : RT @Corriere: Foto con moglie e bimba in vetrina: il «grazie» di Mattia, il paziente 1 -

Ultime Notizie dalla rete : foto Mattia Coronavirus, il paziente 1 Mattia: foto in vetrina con moglie e figlia per ringraziare gli amici Fanpage.it Bocconi, ecco le matricole pronte per il primo giorno di università

Susanna Bozzi, 18 anni, di Teramo (Giurisprudenza). "Il piano studi che offre la Bocconi, un percorso di economia complementare a quello giuridico, è dinamico ed unico. E pur essendo in italiano possi ...

"Grazie a chi ci è stato vicino": la foto di Mattia, il paziente 1 di Covid, con sua moglie e la figlia Giulia

“Quest’anno più che mai “viva l’Italia” siamo noi, noi che abbiamo avuto la forza di ripartire. Viva l’Italia siete voi, clienti e amici che ci siete stati vicini in questi mesi.. A voi va il nostro s ...

Susanna Bozzi, 18 anni, di Teramo (Giurisprudenza). "Il piano studi che offre la Bocconi, un percorso di economia complementare a quello giuridico, è dinamico ed unico. E pur essendo in italiano possi ...“Quest’anno più che mai “viva l’Italia” siamo noi, noi che abbiamo avuto la forza di ripartire. Viva l’Italia siete voi, clienti e amici che ci siete stati vicini in questi mesi.. A voi va il nostro s ...