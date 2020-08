La Ferrari sui social: “In questo momento abbiamo bisogno dei nostri tifosi” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Non è stato un buon weekend ma non smettiamo di lottare. Non è la prima volta che ci troviamo ad affrontare delle difficoltà, ma ne siamo sempre usciti. Più che mai in momenti come questo abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Grazie di essere al nostro fianco”. Con questo tweet l’account ufficiale della Ferrari prova a chiedere il supporto dei tifosi dopo il week-end disastroso del Gran Premio del Belgio, settima prova del Mondiale di Formula 1, nel quale Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno chiuso rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo per via di una macchina che non riesce proprio a cambiar passo e che ha palesato tutti i limiti tecnici e strutturali. Zero punti raccolti ieri, sessantuno dall’inizio del Mondiale: mai ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Ferrari, il messaggio sui social: 'Siamo sempre usciti dai momenti difficili, abbiamo bisogno dei nostri tifosi'… - goodeasilyfades : ridicoli tutti coloro che hanno smesso di tifare ferrari, finti ultras che si sono permessi anche di buttare merda… - stop_thepigeon : @marinaPUNTO Certo che le torture dei romani sui primi cristiani erano meno dolorose che guardà sta ferrari - Mat14_05 : RT @KrisMotorsport: Con l'arrivo della SUPER-PU Ferrari ha mascherato tutti i suoi problemi, sia guadagnando sui rettilinei, sia permettend… - KrisMotorsport : Con l'arrivo della SUPER-PU Ferrari ha mascherato tutti i suoi problemi, sia guadagnando sui rettilinei, sia permet… -