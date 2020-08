La crisi demografica arriva nei Balcani (Di lunedì 31 agosto 2020) La bassa natalità dell’Europa sudorientale e l’emigrazione minacciano le speranze di prosperità della regione. Ma sono anche motori di cambiamento sociale. Leggi Leggi su internazionale

L’Europa sudorientale è in un circolo vizioso. I problemi della regione spingono le persone giovani e di talento a emigrare, aggravando il divario economico con il resto d’Europa, mentre le popolazion ...

Mai così tanti monzesi nella storia

di Martino AgostoniMonza continua a crescere e nell’ultimo anno ha raggiunto il record di popolazione superando per la prima volta nella sua storia i 124mila abitanti. Un traguardo soprattutto psicolo ...

