La classe degli asini: trama e curiosità del film con Vanessa Incontrada e Flavio Insinna (Di lunedì 31 agosto 2020) Stasera va in onda il film drammatico ‘La classe degli asini’ con Vanessa Incontrada e Flavio Insinna; leggi la trama e scopri il cast e tutte le curiosità sul film. Per l’ultima serata di Agosto, Rai 1 propone un biopic del 2016, ‘La classe degli asini’. Diretto da Andrea Porporati, il film si basa sulla storia realmente esistita della maestra Mirella Antonione Casale. Negli anni ’50 la donna combatté perché i bambini portatori di handicap fossero inclusi nelle classi “miste” insieme ai loro coetanei. All’epoca infatti il concetto di inclusione sociale era molto diverso ... Leggi su nonsolo.tv

