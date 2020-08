La classe degli asini: trama, cast e streaming del film (Di lunedì 31 agosto 2020) Questa sera, lunedì 31 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda La classe degli asini, film diretto da Andrea Porporati con Vanessa Incontrada, Flavio Insinna, Fabio Troiano e liberamente ispirato alle reali vicende di Mirella Antonione Casale, una coraggiosa insegnante in lotta per l’abolizione delle classi speciali e differenziali in cui, fino al 1977, venivano relegati i bambini con diverse disabilità. Ma qual è la trama? E il cast del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Mirella Casale, professoressa che sogna di diventare preside, ha una bambina di nome Flavia, colpita all’età di due anni da una gravissima encefalite che l’ha costretta alla disabilità. Nella stessa ... Leggi su tpi

Capezzone : +++Supersintesi. Tema: “human factor”+++ “Prima classe ma è uno sballo...La vita di prima mi puzza di vecchio” (cit… - thiamtrash3 : RT @Jetblack_heart: Non per dire ma: In una classe con minimo 30 persone, di cui almeno la metà è andata nelle discoteche; 6 ore con la ma… - 00650301 : RT @mariogiordano5: Oggi il Corriere anticipa il piano degli scienziati per la scuola: 'In classe senza mascherina'. Anche Repubblica antic… - Jetblack_heart : Non per dire ma: In una classe con minimo 30 persone, di cui almeno la metà è andata nelle discoteche; 6 ore con l… - NPasqualucci : RT @mariogiordano5: Oggi il Corriere anticipa il piano degli scienziati per la scuola: 'In classe senza mascherina'. Anche Repubblica antic… -