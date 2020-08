La classe degli asini: stasera su Rai1 il film con Flavio Insinna e Vanessa Incontrada (Di lunedì 31 agosto 2020) stasera su Rai1, alle 21:25, va in onda La classe degli asini, il film con Flavio Insinna, Vanessa Incontrada e Fabio Troiano, che racconta la vera storia di Mirella Antonione Casale. La classe degli asini è il film, in onda stasera su Rai1 alle 21:25, che farà compagnia al pubblico raccontando la vera storia e la lotta di Mirella Antonione Casale, coraggiosa insegnante che si è battuta per l'abolizione delle classi speciali e differenziali in cui, fino al 1977, venivano relegati i bambini con diverse disabilità. Mirella Antonione Casale (Vanessa Incontrada), ... Leggi su movieplayer

Capezzone : +++Supersintesi. Tema: “human factor”+++ “Prima classe ma è uno sballo...La vita di prima mi puzza di vecchio” (cit… - margherita951 : RT @Raiofficialnews: “La storia di una coraggiosa insegnante e di una battaglia per l’inclusione”. Tratto da una storia vera, #LaClasseDegl… - MatteoClemente2 : RT @mariogiordano5: Oggi il Corriere anticipa il piano degli scienziati per la scuola: 'In classe senza mascherina'. Anche Repubblica antic… - mi_truefaith : RT @Heart_Hamal: La classe è brillare senza spegnere la luce degli altri. - Denise10411681 : RT @mariogiordano5: Oggi il Corriere anticipa il piano degli scienziati per la scuola: 'In classe senza mascherina'. Anche Repubblica antic… -