La classe degli asini film stasera in tv 31 agosto: cast, trama, streaming (Di lunedì 31 agosto 2020) La classe degli asini è il film stasera in tv lunedì 31 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La classe degli asini film stasera in tv: cast La regia è di Andrea Porporati. Il cast è composto da Vanessa Incontrada, Flavio Insimma, Fabio Troiano, Aurora Giovinazzo, Giovanni D’Aleo e Monica Dugo. La classe degli asini film ... Leggi su cubemagazine

Capezzone : +++Supersintesi. Tema: “human factor”+++ “Prima classe ma è uno sballo...La vita di prima mi puzza di vecchio” (cit… - ItaliaViva : Dopo duecento giorni dalla chiusura degli istituti, a settembre tutti i ragazzi devono tornare in classe. La politi… - PastoreFrance : RT @mariogiordano5: Oggi il Corriere anticipa il piano degli scienziati per la scuola: 'In classe senza mascherina'. Anche Repubblica antic… - Fabry46017562 : RT @mariogiordano5: Oggi il Corriere anticipa il piano degli scienziati per la scuola: 'In classe senza mascherina'. Anche Repubblica antic… - giannib58 : RT @mariogiordano5: Oggi il Corriere anticipa il piano degli scienziati per la scuola: 'In classe senza mascherina'. Anche Repubblica antic… -