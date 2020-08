La Chiesa luterana svedese è all’avanguardia (Di lunedì 31 agosto 2020) La Chiesa luterana svedese potrebbe essere la prima al mondo ad avere più sacerdoti donne che uomini. Secondo le stime condivise dal Consiglio Mondiale delle Chiese, la Chiesa svedese è veramente all’avanguardia: del resto lo era già nel periodo in cui Lutero si espresse teoricamente. La Chiesa luterana Martin Lutero non propose di creare una … Leggi su periodicodaily

Basarab_ : @boni_castellane Se se lo compra un presidente di regione e si fanno una chiesa-resort per conto loro hanno fatto l… - aboutlocs : Buongiorno ?? Qua per ricordarvi che al mondo esiste Oskar Arngarden, sacerdote svedese della chiesa luterana. Preg… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa luterana

NEV

La Chiesa luterana svedese potrebbe essere la prima al mondo ad avere più sacerdoti donne che uomini. Secondo le stime condivise dal Consiglio Mondiale delle Chiese, la chiesa svedese è veramente all’ ...Tre iniziative per sottolineare la responsabilità verso il Creato. A promuoverle in settembre, mese dedicato alla custodia del Creato, è la diocesi di Bolzano-Bressanone. Quest’anno, si legge in un co ...