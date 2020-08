La Barilla si dissocia: “Mai autorizzato la Lega a utilizzare lo spot dei biscotti Ringo” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Non abbiamo mai autorizzato la Lega a usare lo spot dei Ringo né il marchio“. Eccola, la risposta della Barilla alle critiche comparse sui social dopo che sul profilo Twitter “Lega-Salvini premier” è apparsa un’immagine della pubblicità dei noti biscotti Ringo associata a quella del leader del partito che stringe la mano di un sostenitore, con l’obiettivo di fare propaganda alla lotta contro l’immigrazione clandestina. “Uniti si vince“, lo slogan. E in molti hanno cominciato a chiedersi se l’azienda avesse autorizzato questa immagine, tanto da far partire anche un trend per ‘boicottare’ l’acquisto dei popolari biscotti. Ora la Barilla si ... Leggi su ilfattoquotidiano

