Koulibaly, c’è l’accordo con il City. Resta da convincere il Napoli (Di lunedì 31 agosto 2020) Koulibaly sempre più lontano da Napoli Secondo quanto riportato da France Football, Kalidou Koulibaly avrebbe trovato l’accordo con il Manchester City. Le parti sarebbero d’accordo … L'articolo Koulibaly, c’è l’accordo con il City. Resta da convincere il Napoli proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

sscalcionapoli1 : Prenotato l'eventuale sostituto di Koulibaly: per Sokratis c'è già l'accordo con l'Arsenal #calciomercato - forzagranata1 : France Football: c'è l'accordo tra Koulibaly ed il Man City - Daniele0256 : @pasqualecaso92 @JosiphOliver Uagliu comunque c'è da dire che Romagnoli e Koulibaly sono 2 giocatori non paragonabi… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Koulibaly, non c'è ancora l'offerta che soddisfi De Laurentiis, se parte il senegalese si punta su Romero o Senes… - sscalcionapoli1 : Koulibaly, non c'è ancora l'offerta che soddisfi Aurelio De Laurentiis, se parte il senegalese si punta su Romero o… -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly c’è Politano prumosso! Trasette e ppoco doppo mettette 'a firma sott'ô tre a uno IlNapolista