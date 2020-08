Kidding la seconda stagione su Sky dal 31 agosto per dire addio a Mr. Pickles (Di lunedì 31 agosto 2020) Kidding la seconda stagione su Sky Atlantic e Now Tv dal 31 agosto con i primi 5 episodi e i successivi 5 lunedì 7 settembre. Il Fantastico mondo di Mr. Pickles torna…per dire addio. Kidding, la serie tv con Jim Carrey è stata infatti cancellata da Showtime e i dieci episodi in arrivo su Sky sono così gli ultimi della serie tv. Onirica e a tratti surreale, la storia di un uomo fin troppo buono per questo mondo, la seconda stagione di Kidding porta all’estremo le conseguenze della cattiveria sepolta per troppi anni da ostentata bontà di facciata. Kidding arriva su Sky in una formula particolare con due maratone da cinque episodi su due ... Leggi su dituttounpop

