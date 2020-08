Kidding: la seconda stagione da stasera su Sky (Di lunedì 31 agosto 2020) Jim Carrey ancora protagonista della straordinaria fiaba sulla vita di Jeff Piccirillo e del suo alter ego televisivo Mr. Pickles, da stasera alle 21.15 su Sky Atlantic. Jim Carrey ancora protagonista della dolorosa e straordinaria fiaba sulla vita di Jeff Piccirillo e del suo alter ego televisivo Mr. Pickles, per il secondo e ultimo capitolo di Kidding, che arriverà stasera con i primi 5 episodi dalle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV. Il lunedì successivo verranno trasmessi i 5 episodi finali. La serie sarà disponibile anche on demand. Jim Carrey torna in un ruolo che gli è valso una candidatura ai Golden Globe e che ha sancito il suo ritorno in TV - nonché la sua seconda collaborazione con il premio Oscar Michel Gondry, regista di ... Leggi su movieplayer

TVTips_official : Torna #JimCarrey con la seconda stagione di #Kidding, la fiaba sulla vita di Jeff Piccirillo e del suo alter ego te… - telesimo : #JimCarrey ancora protagonista della fiaba sulla vita di Jeff Piccirillo e del suo alter ego televisivo Mr. Pickles… - zazoomblog : Kidding la seconda stagione su Sky dal 31 agosto per dire addio a Mr. Pickles - #Kidding #seconda #stagione… - Gmanduzio : RT @ZoomMagazineIT: “Kidding”: la seconda stagione dal 31 agosto su Sky Atlantic - fisco24_info : Jim Carrey torna con la seconda stagione di Kidding su Sky: Serie dramedy acclamatissima dalla critica. Guest star… -