Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles: Jim Carrey riprende i panni del ‘presentatore per bambini’ Jeff Piccirillo (Di lunedì 31 agosto 2020) Jim Carrey - Kidding Per Jim Carrey è arrivato il momento di salutare Jeff Piccirillo, il suo nuovo alter ego televisivo. Stasera, Sky Atlantic trasmetterà i primi cinque episodi del secondo e ultimo capitolo di Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles, la serie tv drammatica – prodotta da Showtime e dal premio Oscar Michel Gondry – incentrata sulla vita di un presentatore televisivo di programmi per bambini andata in pezzi dopo la perdita di uno dei suoi due figli. Kidding: trama e anticipazioni La narrazione della storia partirà dal punto nel quale si era interrotta la scorsa stagione. Jeff Piccirillo è infatti arrivato ad un ... Leggi su davidemaggio

