Joao Mario Benfica, affare possibile senza penali da pagare allo Sporting (Di lunedì 31 agosto 2020) Il quotidiano portoghese però, ha fatto sapere che nel contratto del classe '93 non vi è presente alcuna clausola simile. Pertanto, l'approdo al Benfica è possibile senza ritorsioni economiche per il ... Leggi su interdipendenza

GiorgioDePaolis : @salines_simone @impusino @vivoperlinter Speriamo bene... sta diventando peggio di Longo questo Joao Mario. L'anno… - LucaAstigiano : @buccinoalex E allora niente Cagliari! Invece di Joao Mario a 12 milioni al Benfica è vero? - Internews1908it : RT @salines_simone: E questa sarebbe una buona notizia per quanto riguarda un'eventuale cessione in Portogallo di JM @impusino @vivoperlint… - vivoperlinter : RT @salines_simone: E questa sarebbe una buona notizia per quanto riguarda un'eventuale cessione in Portogallo di JM @impusino @vivoperlint… - salines_simone : E questa sarebbe una buona notizia per quanto riguarda un'eventuale cessione in Portogallo di JM @impusino… -

Ultime Notizie dalla rete : Joao Mario Inter, offerta Benfica per Joao Mario: ma c'è una penale da 30 milioni... Calciomercato.com Joao Mario Benfica, affare possibile senza penali da pagare allo Sporting

Il futuro di Joao Mario è sempre più lontano da Milano. Arrivato all'Inter nell'estate del 2016 dallo Sporting Lisbona per 40 milioni di euro più bonus (dopo Romelu Lukaku è l'acquisto più costoso del ...

Inter, in 8 sul mercato. E col tesoretto sarà caccia grossa ai big Ndombélé e Kanté

Il cartello "vendesi" è lì in bella mostra. Perché per finanziare la caccia al top player l’Inter è pronta anche ad aprire la raccolta fondi. Tutto in poco tempo: il mercato post Covid sarà più compli ...

Il futuro di Joao Mario è sempre più lontano da Milano. Arrivato all'Inter nell'estate del 2016 dallo Sporting Lisbona per 40 milioni di euro più bonus (dopo Romelu Lukaku è l'acquisto più costoso del ...Il cartello "vendesi" è lì in bella mostra. Perché per finanziare la caccia al top player l’Inter è pronta anche ad aprire la raccolta fondi. Tutto in poco tempo: il mercato post Covid sarà più compli ...