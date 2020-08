Italiano arrestato per terrorismo su aereo, è stato rilasciato (Di lunedì 31 agosto 2020) Italiano arrestato per terrorismo, ma alla fine è stato rilasciato dalle autorità. Una situazione davvero molto complessa, che però non è finta in tragedia. Un Italiano è stato protagonista di diversi minuti di caos su un volo di Ryanair. Il volo era partito da Vienna per fermarsi a Londra, luogo dove tutti i passeggeri erano … L'articolo Italiano arrestato per terrorismo su aereo, è stato rilasciato proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : La polizia anti #terrorismo britannica ha arrestato ieri sera un italiano e un cittadino del Kuwait nell'aeroporto… - RaiNews : Le forze della polizia antiterrorismo britannica hanno annunciato di aver arrestato due persone, un cittadino itali… - londranewsblog : 'Oggetto sospetto in aereo': italiano arrestato a Londra. Poi il rilascio (e le scuse) - ginugiola : Italiano arrestato a Londra da antiterrorismo e rilasciato - karda70 : #Terrorismo, arrestato e poi #rilasciato un #cittadino #italiano a #Londra #Stansted -