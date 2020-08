Italia flagellata dal maltempo: esondano i fiumi, autostrada chiusa. Nuova allerta della protezione civile (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Nord nella morsa del maltempo. Resta critica la situazione dovuta al maltempo in tutto il territorio altoatesino. Fino a domani, informa la Provincia di Bolzano, lo stato di protezione civile resta al livello Bravo. Non è stata ancora riaperta la statale del Brennero, chiusa dalla notte scorsa nei pressi di Campodazzo. I lavori di sgombero sono ancora in corso. chiusa nel pomeriggio anche la A22 tra San Michele e Bolzano Sud. Nel pomeriggio a chiusa si è verificata un’esondazione del fiume Isarco. La protezione civile ha invitato la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici. L’esondazione ha causato l’allagamento di alcune cantine e ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Italia flagellata Maltempo e incendi, l'Italia flagellata: problemi da Nord a Sud Virgilio Notizie Bambina morta travolta da albero, la tragedia alle otto, il pioppo caduto all'improvviso

Erano le otto del mattino quando su Marina di Massa un fortissimo temporale ha sradicato un pioppo che ha colpito una bambina di tre anni uccidendola. La piccola era in tenda con i due genitori e due ...

Il maltempo flagella il Nord, allarme incendi in tutto il Centro Sud

Un'ondata di maltempo si sta abbattendo sul Nord Italia. La Protezione civile ha emesso allerta arancione per Alto Adige, Veneto, Piemonte e Liguria; gialla per Valle D'Aosta, Trentino, Friuli Venezia ...

Erano le otto del mattino quando su Marina di Massa un fortissimo temporale ha sradicato un pioppo che ha colpito una bambina di tre anni uccidendola. La piccola era in tenda con i due genitori e due ...