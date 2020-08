Italia, Chiellini: “Mancini sempre vicino, gli sono grato. Sarri? Rispetto, ma anno complicato” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Mi ha fatto piacere essere richiamato in azzurro. Qualche dubbio lo avevo, ma il mister si è fatto sentire spesso in questi mesi, mi è stato sempre vicino e non posso che essergli grato”. Così Giorgio Chiellini, il difensore della Juventus rientrato nel giro azzurro dopo un lungo infortunio, oggi nel corso di una conferenza stampa al centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, dove l’Italia di Mancini sta preparando il doppio impegno di Nations League contro la Bosnia, il 4 settembre allo stadio Artemio Franchi, e l’Olanda, il 7 settembre ad Amsterdam. Sul gruppo che sta costruendo il ct, il capitano della Nazionale aggiunge: “Un anno in più ci può aiutare a far crescere i talenti della nostra squadra”. SUI ... Leggi su sportface

